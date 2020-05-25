25 Май 2020 2020-05-25T07:36:15+03:00

В Смоленске создан новый отряд для борьбы с коронавирусом. Фото: pixabay.com.

Специалисты готовы подключиться для обработки зданий от коронавируса

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В Смоленской области организована работа нового специального отряда радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа для ежедневного мониторинга распространения вирусной инфекции в области и обработки областного сборного пункта, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Специалисты каждые три дня проводят комплексную обработку свыше 5 тыс. кв. м территории областного сборного пункта. Проводится дезинфекция фасадов зданий на территории части, спортивного городка, строевого плаца, асфальтированных дорог и КПП, а также внутренних помещений – казарменного расположения, кабинетов врачебной комиссии, столовой, спортзала и комнаты для дактилоскопии.

В пресс-службе округа отмечают, что специалисты РХБ защиты сотрудничают с властями региона и готовы подключиться для обработки зданий.

В настоящее время число погибших от коронавируса выросло до 15 человек, инфицировано более 1600 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU