2020-05-26T07:53:28+03:00
Общество

В Смоленской области подразделения ГИБДД меняют график работы

Коррективы в режиме работы произойдут с 1 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области изменилось время работы регистрационных подразделений ГИБДД. ФОТО: из архива издания.В Смоленской области изменилось время работы регистрационных подразделений ГИБДД. ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленской области с 1 июня подразделения МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, среду и пятницу – с 09.00 до 18.00, во вторник – с 09.00 до 20.00, в пятницу – с 09.00 до 18.00. По будням перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

В субботу – с 08.00 до 14.00 и воскресенье – с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Записаться на прием можно через портал Госуслуг или через систему управления электронной очередью в режиме «запись на точное время» без использования режима «живая очередь».

Обслуживание живой очереди возможно, если у сотрудников подразделения останется время после приема записанных заявителей.

Читай также:

Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку (подробнее).

В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1769 заразившиеся SARS-CoV-2 нашли в Смоленской области
У 42 работников Смоленской АЭС нашли коронавирус
Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет
Смоленским школьникам показали фильм о Великой Отечественной войне
В Смоленске заработала служба психологической помощи для медиков
Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска
В Смоленской области подразделения ГИБДД меняют график работы
В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка
В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика
В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы
Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину
Три человека получили травмы в тройном ДТП под Смоленском
Число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685
График отключения горячей воды-2020 представили в Смоленске
Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку
Смолянка разбила бывшему мужу машину за нежелание поговорить