В Смоленской области подразделения ГИБДД меняют график работы

26 Май 2020 2020-05-26T07:53:28+03:00

В Смоленской области изменилось время работы регистрационных подразделений ГИБДД. ФОТО: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленской области с 1 июня подразделения МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области по вопросам регистрационно-экзаменационной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, среду и пятницу – с 09.00 до 18.00, во вторник – с 09.00 до 20.00, в пятницу – с 09.00 до 18.00. По будням перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

В субботу – с 08.00 до 14.00 и воскресенье – с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Записаться на прием можно через портал Госуслуг или через систему управления электронной очередью в режиме «запись на точное время» без использования режима «живая очередь».

Обслуживание живой очереди возможно, если у сотрудников подразделения останется время после приема записанных заявителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU