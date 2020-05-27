Вяземский дом-интернат вышел из карантина
Вяземский дом-интернат вышел из карантина, сообщил и.о. директора учреждения Михаил Шипилов. Между тем, учреждение продолжит соблюдать ряд ограничительных мер для недопущения очередной вспышки коронавируса.
Напомним, общественности о вспышке инфекции в доме, где проживают пенсионеры и инвалиды стало известно 12 апреля. Появилась информация, что коронавирусной инфекцией заразились сразу 86 человек.
О том, как инфекция попала, по сути в закрытое учреждение, где находятся в основном пожилые люди (входящие в группу риска!), версий несколько. Одна из них: сотрудник дома-интерната вернулся из Вьетнама и вышел на работу. В связи с этим с 10 апреля учреждение было закрыто на изоляцию. Однако через некоторое время симптомы инфекции проявились сразу у нескольких людей. После этого в Вязьме забили тревогу.
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ИСТОЧНИК KP.RU