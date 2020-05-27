27 Май 2020 2020-05-27T08:05:59+03:00

Абитуриенты выполнят задания на современном оборудовании, а оценивать их будут независимые эксперты из числа работодателей

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В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен, сообщила и.о. начальника департамента по образованию и науке Елена Талкина. Абитуриенты выполнят задания на современном оборудовании с использованием строго определенных расходных материалов. Результаты будут оценивать независимые эксперты из числа работодателей, а также эксперты из других учебных заведений, в том числе – из других регионов.

В 2020 году демонстрационный экзамен по 10 компетенциям сдают 237 выпускников.

- С 2020 года в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами демонстрационный экзамен становится обязательной частью государственной итоговой аттестации – без обеспечения условий для сдачи демонстрационного экзамена студенты-выпускники не смогут успешно справиться с испытаниями и получить диплом об образовании, - сообщила Елена Талкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU