2020-05-27T08:05:59+03:00
Общество

В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен

Абитуриенты выполнят задания на современном оборудовании, а оценивать их будут независимые эксперты из числа работодателей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен. Фото: pixabay.com.В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен, сообщила и.о. начальника департамента по образованию и науке Елена Талкина. Абитуриенты выполнят задания на современном оборудовании с использованием строго определенных расходных материалов. Результаты будут оценивать независимые эксперты из числа работодателей, а также эксперты из других учебных заведений, в том числе – из других регионов.

В 2020 году демонстрационный экзамен по 10 компетенциям сдают 237 выпускников.

- С 2020 года в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами демонстрационный экзамен становится обязательной частью государственной итоговой аттестации – без обеспечения условий для сдачи демонстрационного экзамена студенты-выпускники не смогут успешно справиться с испытаниями и получить диплом об образовании, - сообщила Елена Талкина.

Читай также:

Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска (подробнее).

В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
84 новых пациента заболели коронавирусом в Смоленской области
Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области
В центре Смоленска ограничат движение транспорта на три недели
Смоленская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам
В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен
Вяземский дом-интернат вышел из карантина
В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева
Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину
В Смоленской области произошло новое нападение на таксиста
1769 заразившиеся SARS-CoV-2 нашли в Смоленской области
У 42 работников Смоленской АЭС нашли коронавирус
Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет
Смоленским школьникам показали фильм о Великой Отечественной войне
В Смоленске заработала служба психологической помощи для медиков
Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска
В Смоленской области подразделения ГИБДД меняют график работы
В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка
В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика
В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы
Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину
Три человека получили травмы в тройном ДТП под Смоленском
Число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685
График отключения горячей воды-2020 представили в Смоленске
Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку
Смолянка разбила бывшему мужу машину за нежелание поговорить