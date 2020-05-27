В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен
В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен, сообщила и.о. начальника департамента по образованию и науке Елена Талкина. Абитуриенты выполнят задания на современном оборудовании с использованием строго определенных расходных материалов. Результаты будут оценивать независимые эксперты из числа работодателей, а также эксперты из других учебных заведений, в том числе – из других регионов.
В 2020 году демонстрационный экзамен по 10 компетенциям сдают 237 выпускников.
- С 2020 года в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами демонстрационный экзамен становится обязательной частью государственной итоговой аттестации – без обеспечения условий для сдачи демонстрационного экзамена студенты-выпускники не смогут успешно справиться с испытаниями и получить диплом об образовании, - сообщила Елена Талкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU