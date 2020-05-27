27 Май 2020 2020-05-27T08:14:16+03:00

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Смоленская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам, сообщает официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Выписано 29 протестов и 1 представление. Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения, сообщил Александр Боровиков.

В частности, прокуроры 12 районов нашли противоречия федеральному законодательству в локальных актах медицинских организаций, регламентирующих порядок осуществления стимулирующей выплаты. А прокурором Десногорска в адрес руководителя ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России внесено представление, так как размер начисленной и выплаченной работникам выплаты был ниже размера, определенного постановлением Правительства.

Ранее о нарушении прав сообщили сами врачи. Медицинские работники 135-й части обратились в СКР по региону. По всем обращениям были организованы доследственные проверки.

Напомним, телефон горячей линии, куда медики могут сообщить о невыплате зарплаты или доплаты за особые условия труда, с которыми им приходится сталкиваться, спасая людей с коронавирусной инфекцией - (8-4812) 38-17-88.

ИСТОЧНИК KP.RU