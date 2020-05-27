2020-05-27T09:08:10+03:00
Общество

Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области

Специальными составами обработаны больницы, станции и машины скорой помощи, предприятия, учебные заведения и военные части
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Специальными составами обработаны больницы, станции и машины скорой помощи, предприятия, учебные заведения и военные части в ярде регионов, в их число вошла и Смоленщина.

В работах была задействована специальная военная техника, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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