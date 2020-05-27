84 новых пациента заболели коронавирусом в Смоленской области
84 новых пациента заболели коронавирусом в Смоленской области, передает столичный Оперативный штаб данные на 27 мая. В настоящее время Covid-19 подтвержден у 1853 человек. Также выросло число людей погибших от осложнений, которые были спровоцированы инфекцией. За сутки умерли еще четверо. Таким образом, общее количество погибших выросло до 25.
В тоже время увеличивается количество выздоровевших. Их сегодня 621 человек (+40 за сутки). Активными переносчиками Covid-19 остаются 1207.
Инфекция зарегистрирована во всех районах области.
Читай также:
Вяземский дом-интернат вышел из карантина (подробнее).
Смоленская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам. Выписано 29 протестов и 1 представление (подробнее).
Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области (подробнее)
В Смоленской области растет число погибших от осложнений, к которым привела коронавирусная инфекция (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU