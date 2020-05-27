2020-05-27T10:48:52+03:00
Общество

84 новых пациента заболели коронавирусом в Смоленской области

На фоне других регионов, которые смягчают ограничительные меры из-за пандемии, в нашей области продолжает расти число больных Covid-19
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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84 новых пациента заразились коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.84 новых пациента заразились коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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84 новых пациента заболели коронавирусом в Смоленской области, передает столичный Оперативный штаб данные на 27 мая. В настоящее время Covid-19 подтвержден у 1853 человек. Также выросло число людей погибших от осложнений, которые были спровоцированы инфекцией. За сутки умерли еще четверо. Таким образом, общее количество погибших выросло до 25.

В тоже время увеличивается количество выздоровевших. Их сегодня 621 человек (+40 за сутки). Активными переносчиками Covid-19 остаются 1207.

Инфекция зарегистрирована во всех районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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