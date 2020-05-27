2020-05-27T12:38:56+03:00
Общество

Смоленский центр крови готов начать борьбу с коронавирусом

Руководство учреждения выразило готовность проводить тесты на Covid-19 и лечить пациентов с применением плазмы от переболевших людей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский центр крови готов начать борьбу с коронавирусом. Фото: администрация Смоленской области.Смоленский центр крови готов начать борьбу с коронавирусом. Фото: администрация Смоленской области.
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Смоленский центр крови готовится начать работу по борьбе с коронавирусом. О том, что учреждение способно отразить удар и помочь пациентам встать на ноги заявил глава Центра Николай Васильев.

Директор учреждения отметил, что на базе Центра есть все необходимое, чтобы тесты на Covid-19 и лечить больных с применением плазмы от переболевших. Однако последнее станет возможно после утверждения на федеральном уровне соответствующей методики лечения.

Ранее стало известно, что в Смоленской области еще 84 пациента заразились SARS-CoV-2. Также за последние сутки погибли еще четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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