В Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы
В Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы. Соответствующее решение принято накануне на комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей.
Жителям столицы региона напомнят о Почетных гражданах города, героях Отечественной войны 1812 года, Советского Союза, архитекторе, Герое России и писателе. Кроме новых улиц в городе будет установлен бюст первому Секретарю Смоленского обкома КПСС Ивану Клименко и писателю Алпександру Беляеву.
Одобрена инициатива по установке «Стены Памяти» в Сквере Памяти Героев.
О том, какие решения приняли члены комиссии и чьи имена будут называть чаще, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU