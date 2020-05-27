27 Май 2020 2020-05-27T13:16:07+03:00

В Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Жителям столицы региона напомнят о Почетных гражданах города, героях Отечественной войны 1812 года, Советского Союза, архитекторе, Герое России и писателе

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В Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы. Соответствующее решение принято накануне на комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей.

Жителям столицы региона напомнят о Почетных гражданах города, героях Отечественной войны 1812 года, Советского Союза, архитекторе, Герое России и писателе. Кроме новых улиц в городе будет установлен бюст первому Секретарю Смоленского обкома КПСС Ивану Клименко и писателю Алпександру Беляеву.

Одобрена инициатива по установке «Стены Памяти» в Сквере Памяти Героев.

О том, какие решения приняли члены комиссии и чьи имена будут называть чаще, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU