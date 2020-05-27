Директор музея-заповедника «Гнездово» оценил возможности электронного голосования

27 Май 2020 2020-05-27T15:47:18+03:00

До 31 мая смоляне могут выбрать кандидатов от «Единой России» для последующего выдвижения на выборы в Смоленский городской Совет

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Определить тех, кто будет принимать участие в едином дне голосования 13 сентября, жители областного центра могут не выходя из дома через сайт pg.er.ru. Директор музея-заповедника «Гнездово» Андрей Королев смог проголосовать на рабочем месте. Весь процесс занял несколько минут.

«Сейчас есть возможность принять участие в предварительном голосовании «Единой России» за того или иного кандидата, который затем будет представлять наши интересы на выборах в Смоленский городской Совет. И очень хорошо, что есть возможность проголосовать через интернет, поскольку в нынешнее время это весьма актуально», - отметил Андрей Королев.

В предварительном голосовании «Единой России» принимают участие 123 человека. На сайте pg.er.ru жители областного центра могут ознакомиться с кандидатами и их видеопрезентациями, а с помощью электронного бюллетеня в личном кабинете отдать голос за наиболее достойного.

ИСТОЧНИК KP.RU