27 Май 2020 2020-05-27T17:30:59+03:00

В Смоленске начнет работу «горячая линия» для абитуриентов. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

Выпускников будут консультировать по вопросам поступления в колледжи и техникумы в 2020 году

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С 1 июня в Смоленске начнет работу «горячая линия» для абитуриентов, сообщает администрация региона. Выпускников будут консультировать по вопросам поступления в колледжи и техникумы в 2020 году.

Отвечать на вопросы будут сотрудники Регионального сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и жизненной навигации – учреждения, где аккумулирована информация об образовательных организациях и реализуемых в них профессиях и специальностях, о правилах приема, о количестве имеющихся бюджетных мест, об особенностях подачи документов и т.д.

Задать свои вопросы можно по телефонам - 8 (4812) 384-374, +7-952-532-20-82.

«Горячая линия» будет работать с 8.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 17.00 в выходные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU