2020-05-28T07:37:02+03:00
Политика

Президент одобрил участие смоленского губернатора в выборах

Я буду только приветствовать, если Вы решили выдвигать свою кандидатуру, сказал Владимир Путин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Президент одобрил участие смоленского губернатора в выборах. Фото: предоставлено администрацией Смоленской области.Президент одобрил участие смоленского губернатора в выборах. Фото: предоставлено администрацией Смоленской области.
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Президент одобрил участие губернатора Алексея Островского в сентябрьских выборах, сообщает пресс-служба обладминистрации итоги рабочей встречи главы государства и региона.

- Вы относитесь к своему делу очень ответственно, вижу, как Вы работаете, и работаете, безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, успешно. Поэтому я буду только приветствовать, если Вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но как в таких случаях всегда говорю, конечная оценка Вашей работы будет сделана людьми, нашими гражданами, избирателями на предстоящих выборах в сентябре, - сказал Владимир Путин.

Также в ходе разговора президент указал губернатору на некоторые вопросы, требующие первоочередного внимания со стороны властей. Первое – низкий процент обрабатываемых эффективно пахотных земель, в настоящее время он равен 30. Тоже самое касается промышленного производства. Третье – значительное снижение темпов жилищного строительства и строительства вообще.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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