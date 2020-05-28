В Смоленске обсудили подготовку к новому отопительному сезону

28 Май 2020 2020-05-28T07:51:41+03:00

«Квадра» капитально отремонтирует более 4 км тепловых сетей на пяти участках, а «Смоленсктеплосеть» - шесть протяженностью 2,5 км

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В Смоленске стартовала подготовка к новому отопительному сезону. До осени «Квадра» капитально отремонтирует более 4 км тепловых сетей на пяти участках, а «Смоленсктеплосеть» - шесть протяженностью 2,5 км.

На состоявшемся накануне совещании коммунальщики обратили внимание на ранее представленный график отключения горячей воды. Согласно ему, на ряде улиц ресурс будет отключен на срок, превышающий две недели.

Согласно СанПиН, период отключения горячего водоснабжения не должен превышать 14 суток, если на участке проводится профилактический ремонт. Однако, если речь идет о работах, предполагающих замену трубопроводов, запорной арматуры, компенсаторов и другого теплосетевого оборудования, срок может быть больше, пояснили участники совещания.

Смолян просят с пониманием отнестись к неудобствам из-за отключений горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU