2020-05-28T08:03:17+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали дистанционного мошенника

Мужчина продавал по интернету запчасти для автомобиля, а после получения денег не успел замести следы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске задержали дистанционного мошенника. Фото: pixabay.com.В Смоленске задержали дистанционного мошенника. Фото: pixabay.com.
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Смоленские полицейские задержали дистанционного мошенника, сообщает пресс-служба УМВД по региону. В конце прошлого года житель Петрозаводска нашел на одном из сайтов в интернете объявление о продаже автомобильных дисков и перевел на банковский счет, указанный продавцом, 15 тысяч рублей. Но свою посылку так и не получил, а после обнаружил, что исчезло и объявление.

Полицейские провели проверку и выяснили, что деньги переведены на банковский счет, открытый в Смоленске. Через некоторое время удалось задержать и его владельца. Ранее судимый 24-летний парень признался, что, размещая объявления о продаже дисков, он не собирался их продавать, так как их у него не было. А похищенные деньги мужчина потратил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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