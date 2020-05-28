2020-05-28T08:33:55+03:00
Общество

Мама с сыном из Смоленска, пропавшие в марте, найдены

Женщина и подросток живы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мама с сыном из Смоленска, пропавшие в марте, найдены. Фото: ПСО "Сальвар".Мама с сыном из Смоленска, пропавшие в марте, найдены. Фото: ПСО "Сальвар".
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Мама с сыном из Смоленска, пропавшие в марте, найдены живыми, сообщает ПСО «Сальвар» об окончании поисков Оксаны Кореньковой и Дениса Московского.

Ранее сообщалось, что женщина с ребенком планировала поездку в Москву, 21 марта ушли из дома и пропали на два месяца.

Поисковики сообщают, что местонахождение людей установлено. О том, где они так долго находились, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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