Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000
Оперативный штаб назвал новые данные по числу заболевших коронавирусом в Смоленской области. За сутки Covid-19 подтвержден еще у 80 жителей региона. В настоящее время инфекция зафиксирована у 1933 жителей региона.
По данным на 28 мая, еще четыре человека погибли от осложнений, к которым привел коронавирус. Всего в регионе уже 29 умерших. Активными переносчиками инфекции называют 1242 человека.
При этом выздоровело 662 жителям региона.
Ранее в администрации региона сообщали, что в больницах региона находятся более 740 человек, из них 7 подключены к искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU