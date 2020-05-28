Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000

28 Май 2020 2020-05-28T10:43:19+03:00

За сутки Covid-19 подтвержден еще у 80 жителей региона

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Оперативный штаб назвал новые данные по числу заболевших коронавирусом в Смоленской области. За сутки Covid-19 подтвержден еще у 80 жителей региона. В настоящее время инфекция зафиксирована у 1933 жителей региона.

По данным на 28 мая, еще четыре человека погибли от осложнений, к которым привел коронавирус. Всего в регионе уже 29 умерших. Активными переносчиками инфекции называют 1242 человека.

При этом выздоровело 662 жителям региона.

Ранее в администрации региона сообщали, что в больницах региона находятся более 740 человек, из них 7 подключены к искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU