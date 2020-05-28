2020-05-28T10:43:19+03:00
Общество

Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000

За сутки Covid-19 подтвержден еще у 80 жителей региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000. Фото: pixabay.com.Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Оперативный штаб назвал новые данные по числу заболевших коронавирусом в Смоленской области. За сутки Covid-19 подтвержден еще у 80 жителей региона. В настоящее время инфекция зафиксирована у 1933 жителей региона.

По данным на 28 мая, еще четыре человека погибли от осложнений, к которым привел коронавирус. Всего в регионе уже 29 умерших. Активными переносчиками инфекции называют 1242 человека.

При этом выздоровело 662 жителям региона.

Ранее в администрации региона сообщали, что в больницах региона находятся более 740 человек, из них 7 подключены к искусственной вентиляции легких.

Читай также:

В Смоленской области зафиксирован рост преступности (подробнее).

Смоленский центр крови готов начать борьбу с коронавирусом (подробнее).

В Смоленске создан новый отряд для борьбы с коронавирусом. Специалисты готовы подключиться для обработки зданий от коронавируса (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске на улице Попова начали укладывать асфальт на тротуарах
Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000
Мама с сыном из Смоленска, пропавшие в марте, найдены
В Смоленске задержали дистанционного мошенника
В Смоленске обсудили подготовку к новому отопительному сезону
Президент одобрил участие смоленского губернатора в выборах
В Смоленской области зафиксирован рост преступности
В Смоленске начнет работу «горячая линия» для абитуриентов
Директор музея-заповедника «Гнездово» оценил возможности электронного голосования
Неизвестные подожгли дом адвоката под Смоленском
В Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы
Смоленский центр крови готов начать борьбу с коронавирусом
84 новых пациента заболели коронавирусом в Смоленской области
Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области
В центре Смоленска ограничат движение транспорта на три недели
Смоленская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам
В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен