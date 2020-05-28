28 Май 2020 2020-05-28T12:28:14+03:00

В Смоленске на улице Попова начали укладывать асфальт на тротуарах. Фото: администрация г. Смоленска.

На самой дороге подготовлена песчано-щебеночная подушка для последующего асфальтирования

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В Смоленске на улице Попова дорожники начали укладывать асфальт на тротуарах, сообщает городская администрация. На самой дороге подготовлена песчано-щебеночная подушка для последующего асфальтирования.

Напомним, улица ремонтируется в рамках нацпроекта. Дорожники заменят покрытие проезжей части протяженностью 3,5 км и сделают тротуары для удобства пешеходов, которых ранее не было.

Ранее "КП" сообщала, что по всей стране ремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы и героев войны. Смоленск не стал исключением.

ИСТОЧНИК KP.RU