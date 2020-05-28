2020-05-28T13:32:04+03:00
Происшествия

В Смоленске СКР возбудил новое уголовное дело по невыплате зарплаты

Работник одной из организаций города недополучил более 50 тыс. рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске СКР возбудил новое уголовное дело по невыплате зарплаты. Фото: pixabay.com.В Смоленске СКР возбудил новое уголовное дело по невыплате зарплаты. Фото: pixabay.com.
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СКР возбудил новое уголовное дело по невыплате зарплаты, сообщает пресс-служба ведомства. Работник одной из организаций города недополучил более 50 тыс. рублей. Такая сумма набежала за полгода – с декабря 2019-го по мая 2020-го.

Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СКР по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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