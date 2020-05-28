28 Май 2020 2020-05-28T15:08:31+03:00

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В Смоленске начали проверять соблюдение карантина людьми, вынужденными его соблюдать. Поквартирные рейды проводят полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Ревизоры посещают тех, кто ранее получил постановления о необходимости нахождения в режиме изоляции по месту жительства в течение 14 дней.

- Полицейские призывают людей оставаться дома, соблюдать меры профилактики и использовать СИЗы, - сообщили в пресс-службе УМВД. - И напоминают об ответственности за нарушение режима.

Напомним, смоляне, нарушающие режим карантина могут быть сначала оштрафованы, а, если их поведение повлекло за собой заражение других людей, привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU