2020-05-28T17:18:45+03:00
Общество

Дворы в Смоленске начали благоустраивать

В порядок приведут территории по 16 адресам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске начали благоустраивать дворы. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске начали благоустраивать дворы. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске начали благоустраивать дворы, сообщает городская администрация. В 2020 году в порядок приведут территории по 16 адресам. При выборе приоритет был отдан дворам, которые расположены у нескольких многоквартирных домов. Один из таких, что вошел в программу, расположен между домами №№109, 109а, 109б и 109в по улице Соболева.

– В разработке дизайн-проекта двора совместно с жителями принимали участие студенты Смоленского строительного колледжа, а компания «СмоленскЭнергоМонтаж» разработала проект освещения территории, – сообщили в администрации. – В результате во дворе появится новой асфальт, пешеходные дорожки выложат брусчаткой, установят скамейки и урны, благоустроят зеленые зоны, а также установят светильники.

Ранее в столице региона стартовала масштабная кампания по озеленению улиц.

Читай также:

В Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы. Жителям столицы региона напомнят о Почетных гражданах города, героях Отечественной войны 1812 года, Советского Союза, архитекторе, Герое России и писателе (подробнее).

Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дворы в Смоленске начали благоустраивать
В Смоленске начали проверять соблюдение карантина
В Смоленске СКР возбудил новое уголовное дело по невыплате зарплаты
В Смоленске на улице Попова начали укладывать асфальт на тротуарах
Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000
Мама с сыном из Смоленска, пропавшие в марте, найдены
В Смоленске задержали дистанционного мошенника
В Смоленске обсудили подготовку к новому отопительному сезону
Президент одобрил участие смоленского губернатора в выборах
В Смоленской области зафиксирован рост преступности
В Смоленске начнет работу «горячая линия» для абитуриентов
Директор музея-заповедника «Гнездово» оценил возможности электронного голосования
Неизвестные подожгли дом адвоката под Смоленском
В Смоленске именами известных земляков назовут новые улицы
Смоленский центр крови готов начать борьбу с коронавирусом
84 новых пациента заболели коронавирусом в Смоленской области
Военные провели дезинфекцию ряда объектов в Смоленской области
В центре Смоленска ограничат движение транспорта на три недели
Смоленская прокуратура нашла нарушения в выплатах медикам
В Смоленске выпускники школ сдадут демонстративный экзамен