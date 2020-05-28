Дворы в Смоленске начали благоустраивать

28 Май 2020 2020-05-28T17:18:45+03:00

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В Смоленске начали благоустраивать дворы, сообщает городская администрация. В 2020 году в порядок приведут территории по 16 адресам. При выборе приоритет был отдан дворам, которые расположены у нескольких многоквартирных домов. Один из таких, что вошел в программу, расположен между домами №№109, 109а, 109б и 109в по улице Соболева.

– В разработке дизайн-проекта двора совместно с жителями принимали участие студенты Смоленского строительного колледжа, а компания «СмоленскЭнергоМонтаж» разработала проект освещения территории, – сообщили в администрации. – В результате во дворе появится новой асфальт, пешеходные дорожки выложат брусчаткой, установят скамейки и урны, благоустроят зеленые зоны, а также установят светильники.

Ранее в столице региона стартовала масштабная кампания по озеленению улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU