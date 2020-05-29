Нетрезвый смолянин набросился на полицейского
Правоохранители приехали успокоить жителя дома, который не давал соседям спать
Нетрезвый смолянин набросился на полицейского. Фото: УМВД России по Смоленской области.
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Нетрезвый смолянин набросился на полицейского, когда тот просил мужчину вести себя потише в ночное время и не мешать соседям спать. Но жителю областного центра замечание не понравилось, и он «беспричинно ударил одного из полицейских по лицу».
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU