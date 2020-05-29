29 Май 2020 2020-05-29T07:51:29+03:00

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Нетрезвый смолянин набросился на полицейского, когда тот просил мужчину вести себя потише в ночное время и не мешать соседям спать. Но жителю областного центра замечание не понравилось, и он «беспричинно ударил одного из полицейских по лицу».

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU