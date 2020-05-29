2020-05-29T08:01:19+03:00
Происшествия

В Смоленске автоледи сбила мотоциклиста

Девушка стала разворачиваться перед ехавшей на встречу «Ямахой», сообщают очевидцы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске автоледи сбила мотоциклиста. Фото: ВКонтакте.В Смоленске автоледи сбила мотоциклиста. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске автоледи сбила мотоциклиста, сообщают автомобилисты в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в десятом часу вечера на Досуговском шоссе в районе бывшего авторынка. Девушка стала разворачиваться перед ехавшей на встречу «Ямахой», пишут очевидцы. От удара «Ладу» полностью развернуло.

- Мотоциклист жив, - отметили свидетели ДТП.

Ранее нетрезвый смолянин набросился на полицейского. Правоохранители приехали успокоить жителя дома, который не давал соседям спать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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