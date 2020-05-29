29 Май 2020 2020-05-29T08:11:23+03:00

Изменить размер текста: A A

За неделю клещи покусали 69 жителей Смоленской области, из 26 – дети, сообщает данные за неделю с 21 по 27 мая региональный Роспотребнадзор. За все время от укусов паразитов пострадали 375 человек, среди которых 120 детей.

- С начала года в лаборатории 68 клещей, в том числе 57 клещей, снятых с людей, из них в 3 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в одном случае – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, - сообщили специалисты ведомства.

Эпидемиологи просят смолян обрабатывать одежду перед посещением леса.

Читай также:

Число смолян заболевших коронавирусом приближается к 2000. Растет и число погибших (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU