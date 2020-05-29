29 Май 2020 2020-05-29T08:19:01+03:00

В Смоленской области началась подготовка к купальному сезону. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленской области началась подготовка к купальному сезону. Сотрудники регионального МЧС проводят рейды, проверяя соблюдение всех необходимых требований безопасности.

- На пляжах должны быть спасательные посты и пункты медицинской помощи, на территории установлены таблички с указанием температуры воды и воздуха, а также плакаты с описанием алгоритма действий при спасении утопающего и оказания ему первой медицинской помощи, - сообщили в МЧС.

Точною дату официального открытия водоемов пока не называют. Отмечается, что купаться в прудах, реках и озерах можно будет тогда, когда в регионе улучшится эпидобстановка по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU