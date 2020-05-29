91 новый случай коронавируса зарегистрирован в Смоленской области
91 новый случай коронавируса зарегистрирован в Смоленской области, сообщает столичный Оперативный штаб. По данным на 29 мая, в регионе обнаружено 2024 больных. Также за сутки погиб от осложнений еще один пациент. Всего в настоящее время инфекцию не смогли побороть 30 человек.
Также растет и число выздоровевших – их уже 705. Активными переносчиками инфекции, по официальным данным, остаются 1289 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU