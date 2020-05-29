29 Май 2020 2020-05-29T12:01:06+03:00

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Смоленское Поозерье откроется для туристов с 1 июня, сообщает пресс-служба национального парка. Отдыхать в кемпингах, базах отдыха разрешено при соблюдении ряда ограничительных мер. Отдыхающих просят носить защитные маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

- С 1 июня национальный парк будет работать для туристов в особом режиме. Отдыхающие могут, как и прежде, гулять по экологическим тропам и маршрутам, размещаться на туристических стоянках. Оплата за пользование турстоянками будет производиться на месте при патрулировании госинспектором, - сообщили в пресс-службе. - Заселение в номера будет доступно после заполнения извещения об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией и соблюдении карантина с места прибытия.

Ограничительные меры действуют до 30 июня, но могут быть продлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU