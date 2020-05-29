В Смоленской области стартовал пятый день предварительного голосования

29 Май 2020 2020-05-29T13:55:11+03:00

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По словам Анатолия Васильевича, важно, что электронное голосование создает условия, при которых каждый может отдать свой голос дистанционно. «В условиях пандемии коронавируса электронное голосование – самый верный способ сделать свой выбор. Как врач, я приветствую исключение дополнительных контактов, которые могут отрицательно сказаться на здоровье смолян», - подчеркнул Анатолий Овсянкин.

Он также рассказал, что работа его Волонтерского штаба продолжается. «Работа остается стабильной. У нас давно сформировался круг людей, которые постоянно обращаются за помощью. Сотрудники колл-центра ежедневно обзванивают наших пациентов, которые сегодня находятся в группе риска. Кроме этого, мы даем консультации по телефону», - отметил главврач.

Анатолий Васильевич поблагодарил смолян, которые уже проголосовали за него или собираются это сделать. «Несомненно, я благодарен жителям Смоленска, которые поддержали мою кандидатуру. Я впервые стал кандидатом в депутаты, поэтому для меня это особенно ценно. Точно знаю, что на моем округе проживает большое количество смолян, которым действительно нужна помощь. Мы вместе с моей командой готовы оказать ее», - заключил Анатолий Овсянкин.

ИСТОЧНИК KP.RU