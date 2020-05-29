В Смоленской области стартовал пятый день предварительного голосования
По словам Анатолия Васильевича, важно, что электронное голосование создает условия, при которых каждый может отдать свой голос дистанционно. «В условиях пандемии коронавируса электронное голосование – самый верный способ сделать свой выбор. Как врач, я приветствую исключение дополнительных контактов, которые могут отрицательно сказаться на здоровье смолян», - подчеркнул Анатолий Овсянкин.
Он также рассказал, что работа его Волонтерского штаба продолжается. «Работа остается стабильной. У нас давно сформировался круг людей, которые постоянно обращаются за помощью. Сотрудники колл-центра ежедневно обзванивают наших пациентов, которые сегодня находятся в группе риска. Кроме этого, мы даем консультации по телефону», - отметил главврач.
Анатолий Васильевич поблагодарил смолян, которые уже проголосовали за него или собираются это сделать. «Несомненно, я благодарен жителям Смоленска, которые поддержали мою кандидатуру. Я впервые стал кандидатом в депутаты, поэтому для меня это особенно ценно. Точно знаю, что на моем округе проживает большое количество смолян, которым действительно нужна помощь. Мы вместе с моей командой готовы оказать ее», - заключил Анатолий Овсянкин.
ИСТОЧНИК KP.RU