16-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Смоленской области
Водитель байка госпитализирован в больницу
16-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Смоленской области. Фото: из архива издания.
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В селе Новодугино в ДТП погиб 16-летний пассажир мотоцикла, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошло около 23.00 28 мая в районе дома №27 на улице Моисеенко.
Виновник ДТП – 19-летний водитель «Лады Приора» пренебрег требованиями ПДД и не уступил на перекрестке мотоциклу «RACER», за рулем которого был 17-летний подросток. Увильнуть от столкновения не получилось, парень госпитализирован в Вяземскую ЦРБ.
Еще одно ДТП с мотоциклом произошло в столице региона у бывшего авторынка. В нем пострадал 33-летний водитель «Ямахи».
ИСТОЧНИК KP.RU