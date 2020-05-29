29 Май 2020 2020-05-29T14:08:39+03:00

16-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Смоленской области. Фото: из архива издания.

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В селе Новодугино в ДТП погиб 16-летний пассажир мотоцикла, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошло около 23.00 28 мая в районе дома №27 на улице Моисеенко.

Виновник ДТП – 19-летний водитель «Лады Приора» пренебрег требованиями ПДД и не уступил на перекрестке мотоциклу «RACER», за рулем которого был 17-летний подросток. Увильнуть от столкновения не получилось, парень госпитализирован в Вяземскую ЦРБ.

Еще одно ДТП с мотоциклом произошло в столице региона у бывшего авторынка. В нем пострадал 33-летний водитель «Ямахи».

ИСТОЧНИК KP.RU