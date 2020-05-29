Фестиваль фейерверков отменили в Смоленске
Фестиваль фейерверков #ZVEZDOPAD отменили в Смоленске, сообщает администрация региона. По словам организаторов, в настоящее время нет возможности оценить риски и понять, когда будет снято ограничение на массовые мероприятия.
- Все не сданные билеты будут действительны при последующем проведении фестиваля, но нет гарантии, что он состоится в 2021 году и, если фестиваля больше не будет, билет останется у Вас как сувенир, как талисман, как память о крупнейшем событии в Смоленской области, - говорят в администрации.
Вернуть деньги за билет можно через службу поддержки support@ticketscloud.org.
Напомним, Фестиваль фейерверков #ZVEZDOPAD проходил в Смоленске 9 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU