В Смоленской области ужесточили режим повышенной готовности

29 Май 2020 2020-05-29T17:23:51+03:00

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В регионе ужесточили режим повышенной готовности. Согласно новым изменениям до 15 июня запрещена работа салонов красоты и парикмахерских, ФОКов, спортзалов и других учреждений, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, кроме бань и душевых.

В регионе по-прежнему не будут работать парки, ТРЦ, кафе и рестораны, запрещено проведение массовых мероприятий. Зато разрешены публичные слушания (с множеством правил, которые необходимо изучить, если вы собираетесь в них участвовать), государственная регистрация брака (с присутствием исключительно работников ЗАГСа и лиц, вступающих в брак).

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Ранее стало известно, что для отдыхающих открывается Смоленское Поозерье. Туристов просят соблюдать масочный режим и дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU