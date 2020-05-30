30 Май 2020 2020-05-30T08:03:28+03:00

В Смоленске полиция устанавливают обстоятельства смерти женщины. Фото: УМВД России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

В Смоленске полиция устанавливают обстоятельства смерти женщины. Ранее тело 41-летней Алсу Аминевой нашли в лесополосе в Красном Бору, сообщает УМВД по региону.

Криминалисты установили, что женщина умерла в ночь на 29 февраля от переохлаждения.

Полицейские просят откликнуться всех, кто располагает информацией об обстоятельствах смерти Алсу Аминевой, либо о лицах, с которыми она встречалась накануне. Информацию просят сообщить в любое время по телефонам: 02, 77-33-38, 77-31-84, 77-35-86, 8-996-628-70-77.

Отмечается, что женщина не имела определенного места жительства. Была одета в синюю вязаную шапку, длинный серый или синий пуховик с капюшоном с меховой серой опушкой, темные джинсы, белые укороченные сапоги с мехом. Через плечо носила тёмную сумку.

Ранее в Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили ребенка. Добычей преступников стали 150 рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU