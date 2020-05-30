30 Май 2020 2020-05-30T14:41:41+03:00

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В Смоленской области выявили 95 новых больных коронавирусом. По данным на 30 мая, Covid-19 диагностирован у 2119 жителей региона. Продолжает расти и количество погибших. За сутки от осложнений, вызванных инфекцией, погибли еще четыре человека. Таким образом, количество смертей достигло 34.

По официальным данным, сегодня 1352 человека являются активными носителями коронавируса.

- В Смоленской области под медицинским наблюдением находится 4790 человек, из них 4002 в режиме самоизоляции, 788 - в медицинских учреждениях; с 6070 - наблюдение снято, - сообщают сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Ранее смоленский губернатор продлил режим повышенной готовности, запретив работу парикмахерских и салонов красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU