В Смоленской области продолжает предварительное голосование

30 Май 2020 2020-05-30T14:50:44+03:00

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Каждый смолянин может до 31 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru и выбрать своего кандидата. Актер и КВНщик Максим Киселев призывает всех соблюдать режим самоизоляции, поэтому для него электронное голосование – очень актуально. Онлайн-формат позволит обезопасить жителей от угрозы заражения коронавирусом.

- Хочется, чтобы наш город не переставал развиваться, и сегодня абсолютно у каждого есть возможность принять участие в политической и общественной жизни города. Здорово, что в этом году предварительное голосование проходит в онлайн-формате. Это максимально удобно, современно и безопасно в сегодняшних условиях, – отметил Максим Киселев.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов на предстоящие выборы путем предварительного голосования. Лидеры партийной процедуры сформируют список кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU