2020-05-30T14:50:44+03:00
Общество

В Смоленской области продолжает предварительное голосование

С учетом эпидемии жители региона могут сделать выбор с помощью мобильного телефона
Поделиться:
Фото: smolensk.er.ru.Фото: smolensk.er.ru.
Изменить размер текста:

Каждый смолянин может до 31 мая зарегистрироваться на сайте pg.er.ru и выбрать своего кандидата. Актер и КВНщик Максим Киселев призывает всех соблюдать режим самоизоляции, поэтому для него электронное голосование – очень актуально. Онлайн-формат позволит обезопасить жителей от угрозы заражения коронавирусом.

- Хочется, чтобы наш город не переставал развиваться, и сегодня абсолютно у каждого есть возможность принять участие в политической и общественной жизни города. Здорово, что в этом году предварительное голосование проходит в онлайн-формате. Это максимально удобно, современно и безопасно в сегодняшних условиях, – отметил Максим Киселев.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов на предстоящие выборы путем предварительного голосования. Лидеры партийной процедуры сформируют список кандидатов в депутаты Смоленского городского Совета шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области продолжает предварительное голосование
В Смоленской области выявили 95 новых больных коронавирусом
В Смоленске полиция устанавливают обстоятельства смерти женщины
В Смоленской области ужесточили режим повышенной готовности
Фестиваль фейерверков отменили в Смоленске
16-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Смоленской области
В Смоленской области стартовал пятый день предварительного голосования
Смоленское Поозерье откроется для туристов с 1 июня
В Смоленской области производителям молока возместят часть затрат
91 новый случай коронавируса зарегистрирован в Смоленской области
В Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили ребенка
В Смоленской области началась подготовка к купальному сезону
За неделю клещи покусали 69 жителей Смоленской области
В Смоленске автоледи сбила мотоциклиста
Нетрезвый смолянин набросился на полицейского