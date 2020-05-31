31 Май 2020 2020-05-31T12:07:25+03:00

Посетить национальный парк можно будет только после 15 июня

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Смоленское Поозерье вновь закрыли для туристов, сообщает пресс-служба национального парка. Отдохнуть на базах отдыха, насладиться красотой водоемов, прогуляться по экотропам можно будет после 15 июня. Изменения связаны с внесением изменений в Указ о введении режима повышенной готовности.

В пресс-службе Смоленского Поозерья отмечают, что даже после снятия ограничительных мер из-за пандемии, туристов попросят носить на экскурсиях маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU