2020-05-31T12:27:02+03:00
Общество

88 новых заболевших коронавирусом обнаружили на Смоленщине

От Covid-19 погибли еще двое пациентов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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88 новых заболевших коронавирусом обнаружили на Смоленщине. Фото: из архива издания.88 новых заболевших коронавирусом обнаружили на Смоленщине. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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88 новых заболевших коронавирусом обнаружили на Смоленщине, сообщает Оперативный штаб. Общее количество заболевших в регионе выросло до 2207.

Также выросло число погибших. За сутки от осложнений умерли еще два пациента. Таким образом, за все время наблюдений инфекцию не смогли побороть 36 человек.

По официальным данным, 1399 являются активными переносчиками инфекции.

Ранее в регионе ужесточили ограничительные меры, но несмотря ни на что, количество заболевших и погибших продолжает стремительно расти.

В городе запрещена работа ТЦ, салонов красоты, парикмахерских. Также запрещено проводить массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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