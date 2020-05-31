31 Май 2020 2020-05-31T12:27:02+03:00

88 новых заболевших коронавирусом обнаружили на Смоленщине. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

От Covid-19 погибли еще двое пациентов

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88 новых заболевших коронавирусом обнаружили на Смоленщине, сообщает Оперативный штаб. Общее количество заболевших в регионе выросло до 2207.

Также выросло число погибших. За сутки от осложнений умерли еще два пациента. Таким образом, за все время наблюдений инфекцию не смогли побороть 36 человек.

По официальным данным, 1399 являются активными переносчиками инфекции.

Ранее в регионе ужесточили ограничительные меры, но несмотря ни на что, количество заболевших и погибших продолжает стремительно расти.

В городе запрещена работа ТЦ, салонов красоты, парикмахерских. Также запрещено проводить массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU