1 Июнь 2020 2020-06-01T08:01:01+03:00

В регионе выбирали кандидатов для последующего выдвижения на выборы городского Совета в сентябре.

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В этом году Смоленская область вошла в число регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место. Это отметил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак на онлайн-совещании Председателя Партии Дмитрия Медведева с региональными отделениями «Единой России».

Напомним, в Смоленске проходит отбор кандидатов для последующего выдвижения от Партии на выборы Смоленского городского Совета в сентябре.

В Смоленской области завершилось предварительное голосование. Фото: smolensk.er.ru.

«Электронное предварительное голосование – это уникальный опыт работы. На официальном сайте зарегистрировалось более 12 700 жителей областного центра. На 19:30 число проголосовавших составило более 10 600 человек. Мы вошли в список регионов-лидеров с высоким конкурсом на место. Итоги будут подведены совсем скоро. Для нас важно, чтобы те кандидаты, которые не пройдут дальше, продолжали сотрудничество с партией, остались нашими соратниками», - подчеркнул Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Он также выразил слова благодарности смолянам, принявшим участие в голосовании, членам организационного комитета и средствам массовой информации.

В Смоленской области завершилось предварительное голосование. Фото: smolensk.er.ru.

Отметим, что предварительное голосование, помимо Смоленска, прошло еще в 24 муниципальных районах. В этом году смолянам предстоит избрать 1056 депутатов как в Смоленский городской Совет, так и в представительные органы 25 районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU