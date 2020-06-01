В Смоленской области завершилось предварительное голосование
В этом году Смоленская область вошла в число регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место. Это отметил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак на онлайн-совещании Председателя Партии Дмитрия Медведева с региональными отделениями «Единой России».
Напомним, в Смоленске проходит отбор кандидатов для последующего выдвижения от Партии на выборы Смоленского городского Совета в сентябре.
В Смоленской области завершилось предварительное голосование. Фото: smolensk.er.ru.
«Электронное предварительное голосование – это уникальный опыт работы. На официальном сайте зарегистрировалось более 12 700 жителей областного центра. На 19:30 число проголосовавших составило более 10 600 человек. Мы вошли в список регионов-лидеров с высоким конкурсом на место. Итоги будут подведены совсем скоро. Для нас важно, чтобы те кандидаты, которые не пройдут дальше, продолжали сотрудничество с партией, остались нашими соратниками», - подчеркнул Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.
Он также выразил слова благодарности смолянам, принявшим участие в голосовании, членам организационного комитета и средствам массовой информации.
В Смоленской области завершилось предварительное голосование. Фото: smolensk.er.ru.
Отметим, что предварительное голосование, помимо Смоленска, прошло еще в 24 муниципальных районах. В этом году смолянам предстоит избрать 1056 депутатов как в Смоленский городской Совет, так и в представительные органы 25 районов области.
ИСТОЧНИК KP.RU