1 Июнь 2020 2020-06-01T10:53:28+03:00

39 человек скончались от коронавируса в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

За сутки еще три пациента скончались от осложнений, вызванных инфекцией

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Еще три человека скончались от коронавируса в Смоленской области, сообщает Оперативный штаб. Таким образом, болезнь не смогли побороть 39 человек.

Также за сутки выросло число заболевших. По данным на 1 июня, положительный результат показали еще 92 теста. Таким образом, в настоящее время Covid-19 зарегистрирован у 2299 жителей региона.

По данным столичного Оперативного штаба, выросло в регионе и число активных переносчиков инфекции. Таких сегодня 1487 человек.

- За сутки выздоровел 1 пациент, всего с коронавирусом справились 773 жителя, - сообщают сотрудники Штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU