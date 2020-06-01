39 человек скончались от коронавируса в Смоленской области
Еще три человека скончались от коронавируса в Смоленской области, сообщает Оперативный штаб. Таким образом, болезнь не смогли побороть 39 человек.
Также за сутки выросло число заболевших. По данным на 1 июня, положительный результат показали еще 92 теста. Таким образом, в настоящее время Covid-19 зарегистрирован у 2299 жителей региона.
По данным столичного Оперативного штаба, выросло в регионе и число активных переносчиков инфекции. Таких сегодня 1487 человек.
- За сутки выздоровел 1 пациент, всего с коронавирусом справились 773 жителя, - сообщают сотрудники Штаба.
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ИСТОЧНИК KP.RU