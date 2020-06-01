2020-06-01T12:24:17+03:00
Общество

В Смоленске почистили засорившийся коллектор

Сточные воды забили ливневую канализацию крупным строительным мусором
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске почистили засорившийся коллектор. Фото: городская администрация.В Смоленске почистили засорившийся коллектор. Фото: городская администрация.
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В Смоленске почистили засорившийся коллектор, сообщает городская администрация. Сточные воды забили ливневую канализацию крупным строительным мусором.

- В настоящее время система водоснабжения и водоотведения города функционирует в штатном режиме, - сообщили в администрации.

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В Смоленске почистили засорившийся коллектор.Сточные воды забили ливневую канализацию крупным строительным мусором. Видео: администрация г. Смоленска.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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