2020-06-01T13:08:59+03:00
Происшествия

Два человека получили травмы в ДТП под Смоленском

На трассе в Вяземском районе столкнулись «шестерка» и «Nissan»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два человека получили травмы в ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.Два человека получили травмы в ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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Два человека получили травмы в ДТП под Смоленском. На трассе в Вяземском районе столкнулись «шестерка» и «Nissan». Авария произошла около 20.30 31 мая.

По информации сотрудников отдела пропаганды областного УГИБДД, виновник случившегося - 22-летний водитель отечественной легковушки. Молодой водитель выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. В результате ему и его пассажиру 1991 года рождения понадобилась помощь медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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