1 Июнь 2020 2020-06-01T15:20:51+03:00

Оформить листок нетрудоспособности могут жители региона, родившиеся в 1955 году и ранее

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В Смоленске пенсионерам продлили электронные больничные, сообщает пресс-служба администрации региона об изменениях во Временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.

Оформить его с 1 по 11 июня могут жители региона, родившиеся в 1955 году и ранее. Для этого посещать медицинскую организацию не нужно. Работник может известить работодателя о намерении уйти на больничный по телефону, отправив СМС или по электронной почте.

Отмечается, что все положенные выплаты за период нахождения на карантине будут сохранены.

- Важно отметить, что листок нетрудоспособности не выдается работникам 65+, которые в период с 1 по 11 июня находятся в отпуске или на удаленном режиме работе, - сообщают сотрудники пресс-службы.

Информацию можно уточнить по телефону (4812) 20-71-90.

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ИСТОЧНИК KP.RU