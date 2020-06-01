В Смоленске пенсионерам продлили электронные больничные
В Смоленске пенсионерам продлили электронные больничные, сообщает пресс-служба администрации региона об изменениях во Временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.
Оформить его с 1 по 11 июня могут жители региона, родившиеся в 1955 году и ранее. Для этого посещать медицинскую организацию не нужно. Работник может известить работодателя о намерении уйти на больничный по телефону, отправив СМС или по электронной почте.
Отмечается, что все положенные выплаты за период нахождения на карантине будут сохранены.
- Важно отметить, что листок нетрудоспособности не выдается работникам 65+, которые в период с 1 по 11 июня находятся в отпуске или на удаленном режиме работе, - сообщают сотрудники пресс-службы.
Информацию можно уточнить по телефону (4812) 20-71-90.
Читай также:
39 человек скончались от коронавируса в Смоленской области (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU