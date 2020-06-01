2020-06-01T15:53:12+03:00
Общество

В Смоленске ушел с должности главный санитарный врач

Обязанности Сергея Рогутского исполняет руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Лариса Сидоренкова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ушел с должности главный санитарный врач. Фото: 67.rospotrebnadzor.ru.В Смоленске ушел с должности главный санитарный врач. Фото: 67.rospotrebnadzor.ru.
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В Смоленске Сергей Рогутский ушел с должности главного санитарного врача. В настоящее время его обязанности исполняет экс-руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Лариса Сидоренкова.

Об уходе главы Роспотребнадзора стало известно еще на прошлой неделе. По информации источника «КП», Сергей Рогутский написал заявление по собственному желанию. По непроверенным данным, экс-руководитель ведомства продолжит работать в санитарно-эпидемиологической службе.

Напомним, Сергей Рогутский восемь лет возглавлял ведомство, а до назначения на должность еще столько же отработал в должности заместителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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