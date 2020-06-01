В Смоленске ушел с должности главный санитарный врач
В Смоленске Сергей Рогутский ушел с должности главного санитарного врача. В настоящее время его обязанности исполняет экс-руководитель Центра гигиены и эпидемиологии Лариса Сидоренкова.
Об уходе главы Роспотребнадзора стало известно еще на прошлой неделе. По информации источника «КП», Сергей Рогутский написал заявление по собственному желанию. По непроверенным данным, экс-руководитель ведомства продолжит работать в санитарно-эпидемиологической службе.
Напомним, Сергей Рогутский восемь лет возглавлял ведомство, а до назначения на должность еще столько же отработал в должности заместителя.
Читай также:
88 новых заболевших коронавирусом обнаружили на Смоленщине (подробнее).
В медучреждениях Смоленска установили ящики для борьбы с коррупцией (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU