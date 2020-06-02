2020-06-02T08:43:51+03:00
Общество

В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам

Коммунальщики высадили десятки туй, кустов можжевельника, кизильника и сирени на улице Большая Советская
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам, сообщает городская администрация. Коммунальщики высадили десятки туй, кустов можжевельника, кизильника и сирени во дворе дома №22 по улице Большая Советская.

- Всего нынешней весной силами «Жилищника» во дворах появилось свыше 1100 различных растений. Озеленительная компания будет продолжена, - сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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