В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам
Коммунальщики высадили десятки туй, кустов можжевельника, кизильника и сирени на улице Большая Советская
В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам, сообщает городская администрация. Коммунальщики высадили десятки туй, кустов можжевельника, кизильника и сирени во дворе дома №22 по улице Большая Советская.
- Всего нынешней весной силами «Жилищника» во дворах появилось свыше 1100 различных растений. Озеленительная компания будет продолжена, - сообщили в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU