2020-06-02T08:52:47+03:00
Общество

В Смоленске жители 19 улиц могут остаться без горячей воды

«Смоленсктеплосеть» начала проводить плановую проверку оборудования теплопунктов.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске жители 19 улиц могут остаться без горячей воды. Фото: pixabay.com.В Смоленске жители 19 улиц могут остаться без горячей воды. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске жители 19 улиц могут остаться без горячей воды, сообщает городская администрация. «Смоленсктеплосеть» начала проводить плановую проверку оборудования теплопунктов. Согласно графику, до 5 июня пройдет техническое освидетельствование сразу нескольких подстанций.

- При надлежащем состоянии оборудования горячая вода вернется раньше заявленного времени, - сообщили в администрации.

С адресами, где планируют отключить ресурс, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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