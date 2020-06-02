2 Июнь 2020 2020-06-02T08:52:47+03:00

В Смоленске жители 19 улиц могут остаться без горячей воды. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске жители 19 улиц могут остаться без горячей воды, сообщает городская администрация. «Смоленсктеплосеть» начала проводить плановую проверку оборудования теплопунктов. Согласно графику, до 5 июня пройдет техническое освидетельствование сразу нескольких подстанций.

- При надлежащем состоянии оборудования горячая вода вернется раньше заявленного времени, - сообщили в администрации.

С адресами, где планируют отключить ресурс, можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU