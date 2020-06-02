В Смоленске иномарка на скорости влетела в дерево
Пострадала пассажирка машины
В Смоленске иномарка на скорости влетела в дерево. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске напротив центрального входа в парк «Саловьиная роща» иномарка на скорости влетела в дерево, сообщает очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе 21.30 1 июня на втором кольце.
По словам автомобилистов, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на обочину и на всем ходу врезался в дерево.
Пострадала женщина. О характере травм будет сообщено позднее.
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ИСТОЧНИК KP.RU