2 Июнь 2020 2020-06-02T09:04:17+03:00

В Смоленске иномарка на скорости влетела в дерево. Фото: ВКонтакте.

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В Смоленске напротив центрального входа в парк «Саловьиная роща» иномарка на скорости влетела в дерево, сообщает очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло в районе 21.30 1 июня на втором кольце.

По словам автомобилистов, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на обочину и на всем ходу врезался в дерево.

Пострадала женщина. О характере травм будет сообщено позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU