2 Июнь 2020 2020-06-02T09:57:18+03:00

Ольга Кирица попала в первую тройку игроков, но удача оказалась не на ее стороне

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Смолянка стала участницей шоу «Поле чудес» на Первом канале. Ольга Кирица попала в первую тройку игроков, но удача оказалась не на ее стороне: жительница областного центра отгадала одну из букв, но победа оказалась в руках у соперницы.

В подарок ведущему Леониду Якубовичу Ольга привезла пожарно-спасательный берет, каравай, витаминный напиток и продемонстрировала свои вокальные навыки.

Отметим, смоляне не редко становятся участниками шоу на Первом. Ранее «КП» писала об игре жителя Десногорска Владимира Платонова и фольклорного музыкального коллектива детской школы, а также участии народного коллектива театра цыганской песни «Счастливые цыгане» и народного коллектива фольклорного ансамбля «Канарейки».

ИСТОЧНИК KP.RU