СмолГУ получит 10,7 миллионов рублей
Образовательное учреждение стало лауреатом Всероссийского конкурса молодежных проектов
СмолГУ получит 10,7 миллионов рублей. Фото: СмолГУ.
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Смоленский государственный университет получит 10,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной администрации. Образовательное учреждение стало лауреатом Всероссийского конкурса молодежных проектов. На него было представлено четыре молодежные инициативы.
Всего же в регионе грантовую поддержку получат 15 инициатив - на их реализацию будет направлено свыше 28 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU