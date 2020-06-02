СмолГУ получит 10,7 миллионов рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:10:35+03:00

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Смоленский государственный университет получит 10,7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной администрации. Образовательное учреждение стало лауреатом Всероссийского конкурса молодежных проектов. На него было представлено четыре молодежные инициативы.

Всего же в регионе грантовую поддержку получат 15 инициатив - на их реализацию будет направлено свыше 28 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU