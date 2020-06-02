2020-06-02T13:07:27+03:00
Происшествия

Смоляне остались без денег при покупке товаров через интернет

Жители столицы региона перевели мошенникам более 90 тысяч рублей в качестве предоплаты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне остались без денег при покупке товаров через интернет. Фото: pixabay.com.Смоляне остались без денег при покупке товаров через интернет. Фото: pixabay.com.
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Смоляне остались без 90 тысяч рублей при покупке товаров через интернет, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Жители столицы региона перевели мошенникам деньги в качестве предоплаты. После продавцы перестали выходить на связь, а объявления пропали с сайта.

- В первом случае смолянка перечислила около 11 тысяч рублей, желая приобрести тату машинку, а во втором – мужчина наткнулся на мошенника при покупке автомобиля, - сообщили в УМВД.

Полицейские проводят проверки. Проверяется движение средств по счетам заявителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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