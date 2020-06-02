Смоленский депутат стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице
Депутат Совета депутатов Михновского сельского поселения стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице, сообщает СУ СКР по Смоленской области. 31 мая на одной из улиц деревне он дважды выстрелил в стену, возле которой находились люди.
В СКР отмечают, что мужчина сделал это умышленно, «из хулиганских побуждений».
Народный избранник задержан, решается вопрос о заключении под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU