2 Июнь 2020 2020-06-02T13:38:34+03:00

Смоленский депутат стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице. Фото: pixabay.com.

Народный избранник дважды выстрелил в стену, возле которой находились люди

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Депутат Совета депутатов Михновского сельского поселения стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице, сообщает СУ СКР по Смоленской области. 31 мая на одной из улиц деревне он дважды выстрелил в стену, возле которой находились люди.

В СКР отмечают, что мужчина сделал это умышленно, «из хулиганских побуждений».

Народный избранник задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU