2020-06-02T13:38:34+03:00
Происшествия

Смоленский депутат стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице

Народный избранник дважды выстрелил в стену, возле которой находились люди
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоленский депутат стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице. Фото: pixabay.com.Смоленский депутат стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Депутат Совета депутатов Михновского сельского поселения стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице, сообщает СУ СКР по Смоленской области. 31 мая на одной из улиц деревне он дважды выстрелил в стену, возле которой находились люди.

В СКР отмечают, что мужчина сделал это умышленно, «из хулиганских побуждений».

Народный избранник задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Читай также:

Смоляне остались без денег при покупке товаров через интернет. Жители столицы региона перевели мошенникам более 90 тысяч рублей в качестве предоплаты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленский депутат стал фигурантом уголовного дела за стрельбу на улице
Смоляне остались без денег при покупке товаров через интернет
37 иностранцев незаконно пересекли границу Смоленской области
СмолГУ получит 10,7 миллионов рублей
За сутки коронавирус нашли еще у 110 смолян
Смолянка стала участницей шоу «Поле чудес» на Первом канале
В Смоленске иномарка на скорости влетела в дерево
В Смоленске жители 19 улиц могут остаться без горячей воды
В Смоленске «Жилищник» приступил к высадке растений по заявкам
В Смоленске ищут свидетелей серьезного ДТП с пешеходом
В Смоленске ушел с должности главный санитарный врач
В Смоленске пенсионерам продлили электронные больничные
Два человека получили травмы в ДТП под Смоленском
В Смоленске почистили засорившийся коллектор
39 человек скончались от коронавируса в Смоленской области
В медучреждениях Смоленска установили ящики для борьбы с коррупцией
Мошенники обманули смолян на 638 тысяч рублей
В Смоленской области завершилось предварительное голосование
Группа подростков разбила окно в кафе в Смоленске