Стали известны итоги предварительного голосования в Смоленске
Жители региона впервые делали выбор, не приходя на избирательные участки
Стали известны итоги предварительного голосования в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.
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Стали известны итоги предварительного голосования «Единой России» в Смоленске. В этом году впервые жители региона делали свой выбор, не посещая избирательные участки – из-за пандемии процедура прошла в электронном виде.
Кандидаты, победившие в голосовании, в сентябре представят партию на выборах в депутаты городского Совета.
В пресс-службе «ЕР» отмечают, что свои голоса отдали 10 708 избирателей. Среди кандидатур - врачи, предприниматели, городские активисты, актеры и блогеры. 31 кандидат – моложе 35 лет. Всего – 123 человека.
Список победителей здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU