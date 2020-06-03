Стали известны итоги предварительного голосования в Смоленске

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:20:05+03:00

Жители региона впервые делали выбор, не приходя на избирательные участки

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Стали известны итоги предварительного голосования «Единой России» в Смоленске. В этом году впервые жители региона делали свой выбор, не посещая избирательные участки – из-за пандемии процедура прошла в электронном виде.

Кандидаты, победившие в голосовании, в сентябре представят партию на выборах в депутаты городского Совета.

В пресс-службе «ЕР» отмечают, что свои голоса отдали 10 708 избирателей. Среди кандидатур - врачи, предприниматели, городские активисты, актеры и блогеры. 31 кандидат – моложе 35 лет. Всего – 123 человека.

Список победителей здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU