Смоляне пожаловались на переполненный транспорт в период самоизоляции

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоляне пожаловались на переполненные трамваи в период самоизоляции. О ситуации в общественном транспорте в часы-пик сообщил паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

- В области ведь действует режим ограничений, карантина, самоизоляции и т.д.? Вроде бы да. А вот как обстоит дело с трамваями на маршруте номер 2 - сегодня, например, в час-пик заполненность больше чем на половину, ни о какой социальной дистанции речь не идёт, большие интервалы, кондуктор с трудом успевает обилечивать пассажиров, - отметили администраторы группы ВКонтакте.

- Вы еще не ехали на дачу на 53 маршруте автобуса... Вот где 100%-ая заполняемость! – заметила одна из подписчиц Татьяна Погоранская. Смолянка отмечает, что транспорт забит утром – с 08.00 до 10.00 – в субботу и воскресенье после остановки физакадемия.

Ранее автобусы перешли на летнее расписание. «Автоколонна 1308» внесла коррективы в график движения ряда маршрутов.

Читай также:

Как в Смоленске дезинфицируют общественный транспорт? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU