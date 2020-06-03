2020-06-03T08:41:17+03:00
Общество

Смоляне пожаловались на переполненный транспорт в период самоизоляции

В часы-пик у пассажиров нет возможности соблюдать социальную дистанцию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне пожаловались на переполненный транспорт в период самоизоляции. Фото: ВКонтакте.Смоляне пожаловались на переполненный транспорт в период самоизоляции. Фото: ВКонтакте.
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Смоляне пожаловались на переполненные трамваи в период самоизоляции. О ситуации в общественном транспорте в часы-пик сообщил паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.

- В области ведь действует режим ограничений, карантина, самоизоляции и т.д.? Вроде бы да. А вот как обстоит дело с трамваями на маршруте номер 2 - сегодня, например, в час-пик заполненность больше чем на половину, ни о какой социальной дистанции речь не идёт, большие интервалы, кондуктор с трудом успевает обилечивать пассажиров, - отметили администраторы группы ВКонтакте.

- Вы еще не ехали на дачу на 53 маршруте автобуса... Вот где 100%-ая заполняемость! – заметила одна из подписчиц Татьяна Погоранская. Смолянка отмечает, что транспорт забит утром – с 08.00 до 10.00 – в субботу и воскресенье после остановки физакадемия.

Ранее автобусы перешли на летнее расписание. «Автоколонна 1308» внесла коррективы в график движения ряда маршрутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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